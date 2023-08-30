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ППО знищила всі крилаті ракети, які запустила РФ – Повітряні сили

ППО знищила всі крилаті ракети, які запустила РФ – Повітряні сили
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Під час атаки РФ на Україні вночі 30 серпня протиповітряна оборона знищила всі 28 ракет, які запустили окупанти. Також збили 15 безпілотників типу Shahed.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Усього було виявлено 44 ворожі повітряні цілі.

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

43 повітряні цілі знищили у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття атаки залучали зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

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