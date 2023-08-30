ППО знищила всі крилаті ракети, які запустила РФ – Повітряні сили

Під час атаки РФ на Україні вночі 30 серпня протиповітряна оборона знищила всі 28 ракет, які запустили окупанти. Також збили 15 безпілотників типу Shahed.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Усього було виявлено 44 ворожі повітряні цілі.

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

43 повітряні цілі знищили у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття атаки залучали зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.