Британская разведка: Как РФ компенсирует большое количество дезертиров и "отказников"

Британская разведка констатировала значительное количество отказов воевать среди военных армии РФ, что Россия пока компенсирует массовым привлечением новых людей без надлежащей подготовки, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 30 августа.

Аналитики отмечают, что 25 августа двое россиян получили два года колонии за отказ возвращаться на фронт, а в июле "Медиазона" сообщала, что за отказы еженедельно осуждают по сотне военных.

"Если такая тенденция продолжается, то за год будет около 5200 приговоров за отказ идти в бой. Большое количество таких приговоров свидетельствует о плохом моральном состоянии в российской армии" , – отмечают в обзоре.

Разведка предполагает, что факторами дезертирских настроений являются недостаточная подготовка, отсутствие мотивации и стрессовые ситуации, которые ждут российских военных по всей линии фронта.