Британська розвідка: Як РФ компенсує велику кількість дезертирів і "відмовників"

Британська розвідка констатувала значну кількість відмов воювати серед військових армії РФ, що Росія поки компенсує масовим залученням нових людей без належної підготовки, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 30 серпня.

Аналітики зазначають, що 25 серпня двоє росіян отримали два роки колонії за відмову повертатися на фронт, а в липні "Медіазона" повідомляла, що за відмови щотижня засуджують по сотні військових.

"Якщо така тенденція триває, то за рік буде близько 5200 вироків за відмову йти у бій. Велика кількість таких вироків свідчить про поганий моральний стан у російській армії" , – зазначають в огляді.

Розвідка припускає, що факторами дезертирських настроїв є недостатня підготовка, відсутність мотивації і стресові ситуації, які чекають російських військових по всій лінії фронту.