В Силах спецопераций отреагировали на заявления РФ об уничтоженых катерах ВСУ

Силы специальных операций ВСУ опровергли очередной фейк Минобороны РФ о якобы "уничтожении в Черном море катеров и военных ССО" в ночь на 30 августа, сообщает Украинская правда.

Накануне оборонное ведомство страны-агрессора обнародовало сообщение, что якобы 30 августа около 00.00 самолет морской авиации Черноморского флота РФ в акватории Черного моря "уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50".

В ССО ВСУ высмеяли это сообщение, используя, в частности, популярные мифы российской пропаганды и терминологию саги "Звездные войны". Спецназовцы призвали доверять только проверенным официальным источникам информации.