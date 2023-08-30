У Силах спецоперацій відреагували на заяви РФ про знищення катерів ЗСУ

Сили спеціальних операцій ЗСУ спростували черговий фейк Міноборони РФ про нібито "знищення в Чорному морі катерів і військових ССО" в ніч на 30 серпня, повідомляє Українська правда.

Напередодні оборонне відомство країни-агресора оприлюднило повідомлення, що нібито 30 серпня близько 00.00 літак морської авіації Чорноморського флоту РФ в акваторії Чорного моря "знищив чотири швидкохідні військові катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спеціальних операцій загальною чисельністю до 50 осіб".

У ССО ЗСУ висміяли це повідомлення, використовуючи зокрема популярні міфи російської пропаганди та термінологію саги "Зоряні війни". Спецпризначенці закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.