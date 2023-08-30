Amazon продлила льготные условия для украинских продавцов еще на год
Компания Amazon продлила действие нулевой ставки реферальной комиссии для украинских продавцов товаров до сентября 2024 года, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.
Так, украинские предприниматели в дальнейшем будут реализовывать товары на Amazon с 0% реферальной комиссией.
"Это налог, который составляет 7-17%, его необходимо платить за каждый проданный товар", - пояснили в министерстве.
Amazon упростила условия для украинского бизнеса в сентябре 2022 года - теперь же льготные условия продлили еще на год.
Напомним:
Аmazon UK и EU отменил реферальную комиссию для украинских продавцов-экспортеров: с 6-го сентября 2022 года бизнес, отправляющий товары из Украины, освобождается от уплаты процента с продажи.
Ранее маркетплейсы Joom, Wish, Shopify, Etsy и eBay по просьбе Укрпочты отменили комиссии для продавцов из Украины.
Также Укрпочта стала первой почтой, открывшей официальный магазин на Amazon.