Amazon продовжила пільгові умови для українських продавців ще на рік

Компанія Amazon продовжила дію нульової ставки реферальної комісії для українських продавців товарів до вересня 2024 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

Так, українські підприємці надалі реалізовуватимуть товари на Amazon з 0% реферальною комісією.

"Це податок, який становить 7-17%, його необхідно сплачувати за кожен проданий товар" , - пояснили в міністерстві.

Amazon спростила умови для українського бізнесу у вересні 2022 року - тепер же пільгові умови продовжили ще на рік.

Нагадаємо:

Аmazon UK та EU скасував реферальну комісію для українських продавців-експортерів: з 6-го вересня 2022 року бізнес, що відправляє товари з України, звільняється від сплати відсотка з продажу.

Раніше маркетплейси Joom, Wish, Shopify, Etsy та eBay на прохання Укрпошти скасували комісії для продавців з України.

Також Укрпошта стала першою поштою, що відкрила офіційний магазин на Amazon.