Министр обороны Британии Уоллес официально подал в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что уходит со своего поста. Его отставку принял премьер Риши Сунак. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании, сообщает Европейская правда.

Грант Шеппс, занимающий в настоящее время должность министра энергетической безопасности, считается главным претендентом на замену Уоллеса.

Отмечают, что назначение преемником Уоллеса кого-то из его коллег по правительству приведет к более широким изменениям в составе Кабинета министров Великобритании.

Ранее сообщалось, что новым министром обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса, объявившего о намерениях покинуть пост, может стать нынешний глава британского МИД Джеймс Клеверли. В то же время, сам Клеверли заявлял, что не хочет переходить в Минобороны.

Перед этим Уоллес подтвердил, что планирует уходить с должности во время последующих перестановок в правительстве и не будет участвовать в следующих выборах.

Уоллес сообщил премьеру Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о спаде поддержки Консервативной партии.