Міністр оборони Британії Уоллес офіційно подав у відставку

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив, що йде зі своєї посади. Його відставку прийняв прем'єр Ріші Сунак.﻿ Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії, повідомляє Європейська правда.

Грант Шеппс, який наразі обіймає посаду міністра енергетичної безпеки, вважається головним претендентом на заміну Воллеса.

Зазначають, що призначення наступником Воллеса когось із його колег по уряду призведе до ширших змін у складі Кабінеті міністрів Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що новим міністром оборони Великої Британії замість Бена Воллеса, який оголосив про наміри залишити посаду, може стати нинішній глава британського МЗС Джеймс Клеверлі. Водночас сам Клеверлі заявляв, що не хоче переходити у Міноборони.

Перед цим Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах.

Воллес повідомив прем’єру Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії.