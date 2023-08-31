Стрельба в Днепре: полиция открыла дело из-за нападения на патрульных
Полиция открыла уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских в Днепре 29 августа, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Днепре.
"Ведомости в Единый реестр досудебных расследований следователи ГУНП в Днепропетровской области внесли по ст. 348 Уголовного кодекса Украины… За посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание — от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 29 июля в Днепре патрульный полицейский застрелил мужчину. Началось следствие, правоохранитель отстранен.
Мэр города Днепр Борис Филатов принял сторону патрульных, подчеркнув, что никто не имеет права трогать правоохранителя при исполнении служебных обязанностей.
Патрульная полиция опубликовала видео с Днепра, которое демонстрирует нарушение ПДД Jaguar 29 августа и фиксирует действия правоохранителей при попытке задержать нарушителей.
Экспертиза установила, что погибший мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.