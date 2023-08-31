Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу через напад на патрульних

Поліція відкрила кримінальне провадження по факту посягання на життя патрульних поліцейських в Дніпрі 29 серпня, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Дніпрі.

"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі ГУНП в Дніпропетровській області внесли за ст. 348 Кримінального кодексу України… За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання — від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 29 липня в Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка. Почалося слідство, правоохоронця відсторонено.

Мер міста Дніпро Борис Філатов став на бік патрульних, наголосивши, що ніхто не має права чіпати правоохоронця при виконанні службових обов'язків.

Патрульна поліція опублікувала відео з Дніпра, яке демонструє порушення правил дорожнього руху автомобілем Jaguar 29 серпня та фіксує дії правоохоронців при спробі затримати порушників.

Експертиза встановила, що загиблий чоловік знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння.