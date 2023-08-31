Стрельба в Днепре: суд избрал меру пресечения патрульному

Суд отправил под круглосуточный домашний арест полицейского, который 29 августа убил правонарушителя в Днепре, сообщает Деловая столица.

Заседание суда прошло в четверг, 31 августа.

Заседание суда прошло в четверг, 31 августа. Во время начала рассмотрения дела прокуратура требовала меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Однако суд не удовлетворил их просьбу – патрульного отправили под круглосуточный домашний арест без ношения ограничительного браслета.

Самого осужденного не было в зале суда из-за состояния здоровья, он подключался по видеосвязи.

Следует заметить, что под зданием суда находилось много людей, которые поддерживали правоохранителя.

Позже в полиции сообщили, что патрульный Егор Звонков будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 30 октября 2023 года.

"Это дело принципиально для нас всех. На заседании были патрульные, руководство управления патрульной полиции в Днепропетровской области, общественность и СМИ. Полицейские всей Украины поддерживают коллег" , — сказано в сообщении.

Как сообщалось, 29 июля в Днепре патрульный полицейский застрелил мужчину. Началось следствие, правоохранитель отстранен.

Мэр города Днепр Борис Филатов принял сторону патрульных, подчеркнув, что никто не имеет права трогать правоохранителя при исполнении служебных обязанностей.

Патрульная полиция опубликовала видео с Днепра, которое демонстрирует нарушение ПДД Jaguar 29 августа и фиксирует действия правоохранителей при попытке задержать нарушителей.

Экспертиза установила, что погибший мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиция открыла уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских в Днепре 29 августа.

31 августа в сети появилось новое видео с места стрельбы в Днепре с участием полицейских, на котором видны противоправные действия женщины в отношении патрульной.