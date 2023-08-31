Стрілянина в Дніпрі: суд обрав запобіжний захід патрульному

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт поліцейського, який 29 серпня вбив правопорушника у Дніпрі, повідомляє Ділова столиця.

Засідання суду відбулося у четвер, 31 серпня.

Під час початку розгляду справи прокуратура вимагала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Однак суд не задовольнив їх прохання — патрульного відправили під цілодобовий домашній арешт. Самого засудженого не було у залі суду через стан здоров'я, він підключався по відеозв'язку.

Варто зауважити, що під будівлею суду знаходилось багато людей, які підтримували правоохоронця.

Пізніше в поліції повідомили, що патрульний Єгор Звонков буде знаходитись під цілодобовим домашнім арештом до 30 жовтня 2023 року.

"Ця справа є принциповою для нас усіх. На засіданні були патрульні, керівництво управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, громадськість та ЗМІ. Поліцейські всієї України підтримують колег" , — сказано у повідомленні.

Як повідомлялось, 29 липня в Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка. Почалося слідство, правоохоронця відсторонено.

Мер міста Дніпро Борис Філатов став на бік патрульних, наголосивши, що ніхто не має права чіпати правоохоронця при виконанні службових обов'язків.

Патрульна поліція опублікувала відео з Дніпра, яке демонструє порушення правил дорожнього руху автомобілем Jaguar 29 серпня та фіксує дії правоохоронців при спробі затримати порушників.

Експертиза встановила, що загиблий чоловік знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Поліція відкрила кримінальне провадження по факту посягання на життя патрульних поліцейських в Дніпрі 29 серпня.

31 серпня в мережі з'явилося нове відео з місця стрілянини в Дніпрі за участю поліцейських, на якому видно протиправні дії жінки щодо патрульної.