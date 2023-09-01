РФ снова атаковали беспилотники, московские аэропорты приостанавливали работу

Беспилотники якобы атаковали Курчатов в Брянской области и летели на Москву, сообщает Украинская правда.

Губернатор Брянской области РФ Роман Старовойт заявил, что "утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника".

Он добавил, что есть повреждения админздания и дома.

Кроме того, мер Москвы Сергей Собянин сообщил, что "рядом с Люберцами прекращена очередная попытка пролета беспилотника в Москву".

Московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты. Российские СМИ сообщают, что по меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены.