РФ знову атакували безпілотники, московські аеропорти припиняли роботу

Безпілотники нібито атакували Курчатов у Брянській області та летіли на Москву, повідомляє Українська правда.

Губернатор Брянської області РФ Роман Старовойт заявив, що "вранці Курчатов атакували два українські безпілотники".

Він додав, що є пошкодження адмінбудівлі та будинку.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін повідомив, що "поряд із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви".

Московські аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво" тимчасово закривали на прийом та виліт літаків аеропорти. Російські ЗМІ повідомляють, що щонайменше 61 авіарейс затримано та 23 скасовано.