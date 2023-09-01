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Данилов: Четко определим в законе, кто является "ограниченно годным"

Данилов: Четко определим в законе, кто является "ограниченно годным"
Фото: facebook.com/rnbou

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в системе мобилизации нет четкого обозначения, что такое "ограниченно пригоден". Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, в рамках проверки работы военно-врачебных комиссий, необходимо определить значение термина "ограниченно пригоден к службе". 

"Когда такие люди попадают в части, возникают вопросы у командиров. Мы должны разъяснить, чтобы не было двойной трактовки этой нормы. Это законодательные изменения", — сказал Данилов.

Также чиновник сказал о необходимости перехода ВВК в гражданские больницы. 

"ВЛК при военкоматах и воинских частях были перегружены, перевели на гражданские больницы, чтобы было меньше очередей. Но не все это поняли.  Ситуации, когда тяжело раненые стоят в очередях, — это позор. Мы этим занимаемся, это вопрос уважения к воинам", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ограниченная пригодность во время военного положения — это непригодность в мирное время.  Лица с ограниченной пригодностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать. Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях.

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