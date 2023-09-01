Данилов: Чітко визначимо у законі, хто є "обмежено придатним"

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у системі мобілізації немає чіткого позначення, що таке "обмежено придатний". Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, у рамках перевірки роботи військово-лікарських комісій необхідно визначити значення терміну "обмежено придатний до служби".

"Коли такі люди потрапляють до частини, виникають питання у командирів. Ми маємо роз'яснити, щоб не було подвійного трактування цієї норми. Це законодавчі зміни" , — сказав Данілов.

Також урядовець сказав про необхідність переходу ВЛК до цивільних лікарень.

"ВЛК при військкоматах та військових частинах були перевантажені, перевели на цивільні лікарні, щоб було менше черг. Але не всі це зрозуміли. Ситуації, коли тяжко поранені стоять у чергах, — це ганьба. Ми цим займаємося, це питання поваги до воїнів" , — наголосив секретар РНБО.

Обмежена придатність під час воєнного стану — це непридатність у мирний час. Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, не можуть служити в десантних військах, плавскладі, морській піхоті, в спецспорудах.