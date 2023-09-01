В Киеве сообщили о заминировании всех средних школ – КМВА
В пятницу, 1 сентября, в полицию поступило сообщение о заминировании всех средних школ Киева. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, сообщает Новое время.
В ведомстве рассказали, что сотрудники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости.
Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.
В КМВА призвали граждан сохранять спокойствие.