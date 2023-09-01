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У Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл – КМВА

У Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл – КМВА
Фото: facebook.com/president.gov.ua

У п’ятницю, 1 вересня, до поліції надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл Києва. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, повідомляє Новое время.

У відомстві розповіли, що працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності.

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.

У КМВА закликали громадян зберігайти спокій.

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