У Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл – КМВА

У п’ятницю, 1 вересня, до поліції надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл Києва. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, повідомляє Новое время.

У відомстві розповіли, що працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності.

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.

У КМВА закликали громадян зберігайти спокій.