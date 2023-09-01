Блогера из Полтавы, оскорблявшего военных, отправили под стражу

Полтавскому фитнес-тренеру и блогеру, оскорбляющему военнослужащих, сообщили о подозрении и отправили в СИЗО. Об этом заявили в Полтавской областной прокуратуре, сообщает Укринформ.

"При процессуальном руководстве Полтавской окружной прокуратуры фитнес-тренеру из Полтавы поставлено в известность о подозрении в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей и оскорблении чести и достоинства военнослужащего, а также изготовлении и распространении материалов, которые содержат образ чести и достоинства" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему также избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Ранее правоохранители задержали в Полтаве фитнес-тренера, оскорблявшего военнослужащих ВСУ. Полтавский областной ТЦК и СП отметил, что речь идет о полтавце Романе Заволоке, который уже не впервые оскорбляет военных.