Блогера з Полтави, який ображав військових, відправили під варту

Полтавському фітнес-тренеру та блогеру, який ображав військовослужбовців, повідомили про підозру та відправили до СІЗО. Про це заявили в Полтавській обласній прокуратурі, повідомляє Укрінформ.

"За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури фітнес-тренеру з Полтави повідомлено про підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та образі честі і гідності військовослужбовця, а також виготовленні і поширенні матеріалів, які містять образу честі і гідності" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йому також обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше правоохоронці затримали у Полтаві фітнес-тренера, який ображав військовослужбовців ЗСУ. Полтавський обласний ТЦК та СП зазначив, що мова йде про полтавця Романа Заволоку, який вже не вперше ображає військових.