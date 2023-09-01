"Нафтогаз" с 1 сентября будет распределять газ в еще трех областях

Оператор "Газсети" под координацией группы "Нафтогаз" с 1 сентября будет отвечать за распределение природного газа еще в трех областях - Киевской, Житомирской и Львовской, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Газсети".

"Действие предыдущих лицензиатов АО "Киевоблгаз", АО "Житомиргаз" и АО "Львовгаз" соответственно прекращено" , - говорится в сообщении.

"В связи с расширением границ хозяйственной деятельности клиентское пространство компании выросло сразу с 2-х до 4-х млн" , - говорится в сообщении.

"Возвращение государству контроля над газораспределительными сетями - вопрос национальной безопасности. Государство должно обеспечить гражданам бесперебойное газоснабжение, особенно во время войны, когда вызовы усиливаются.

К тому же процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов, которая состоялась более 10 лет назад", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напоминаем:

Под государственное управление Группы Нафтогаз перевели АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз", которые ранее входили в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа.

По такому же принципу в состав группы вошли "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз".

Месяц назад к "Нафтогазу" присоединили АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз".

Таким же образом под эгидой государства уже заработали Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы, которые предоставляют услуги распределения газа 1,2 млн семей, промышленных и бюджетных учреждений.