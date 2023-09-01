"Нафтогаз" з 1 вересня розподілятиме газ у ще трьох областях

Оператор "Газмережі" під координацією групи "Нафтогаз" з 1 вересня відповідатиме за розподіл природного газу ще в трьох областях - Київській, Житомирській та Львівській, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Газмережі".

"Дію попередніх ліцензіатів АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз" і АТ "Львівгаз" відповідно припинено" , - йдеться у повідомленні.

"У зв’язку з розширенням меж господарської діяльності клієнтський простір компанії зріс одразу з 2-х до 4-х млн" , - йдеться у повідомленні.

"Повернення державі контролю над газорозподільними мережами – питання національної безпеки. Держава має забезпечити громадянам безперебійне газопостачання, особливо під час війни, коли виклики посилюються.

До того ж процес повернення мереж в управління держави дає старт розв’язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів, яка відбулася понад 10 років тому", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадуємо:

Під державне управління Групи Нафтогаз перевели АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз",, які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа.

За таким же принципом до складу групи увійшли "Київоблгаз", "Житомиргаз" і "Львівгаз".

Місяць тому до "Нафтогазу" приєднали АТ "Сумигаз", АТ "Вінницягаз" і АТ "Дніпропетровськгаз".

Таким же чином під егідою держави вже запрацювали Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії, які надають послуги розподілу газу 1,2 млн родин, промислових і бюджетних установ.