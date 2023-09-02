В Кривом Роге раздавались взрывы, успешно сработала ПВО (Обновлено)

В Кривом Роге Днепропетровской области днем 2 сентября раздавались взрывы и была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что работала ПВО и сбила цель, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Совета обороны города Александр Вилкул, Воздушные силы, начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в Facebook, соцсети.

"Относительно взрывов. Все нормально.

Конкретика позже" - заявил Вилкул.



Читатели сообщают о двух взрывах, вероятно, баллистика.

После этого была объявлена воздушная тревога.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе в области.

Обновлено: Ситниченко позже сообщил, что в районе работала ПВО, и "все в районе хорошо".

Вилкул после отбоя тревоги сообщил, что в городе "успешно отработала ПВО", а цель была поражена.

"Отработало ПВО. Успешно. Цель поражена.

Всем пользователям соцсетей, которые пытаются показать свою осведомленность, напоминаю - что о работе ПВО можно писать только после отбоя воздушной тревоги".