У Кривому Розі лунали вибухи, успішно спрацювала ППО (Оновлено)

У Кривому Розі Дніпропетровської області вдень 2 вересня лунали вибухи та була оголошена повітряна тривога. Пізніше стало відомо, що працювала ППО та збила ціль, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють глава Ради оборони міста Олександр Вілкул, Повітряні сили, начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у Facebook, соцмережі.

"Щодо вибухів. Все нормально.

Конкретика пізніше" - заявив Вілкул.



Читачі повідомляють про два вибухи, ймовірно, балістика.

Після цього була оголошена повітряна тривога.

Перед цим повітряні сили попереджали про ракетну загрозу в області.

Оновлено: Ситниченко пізніше повідомив, що в районі працювала ППО, і "все в районі добре".

Вілкул після відбою тривоги повідомив, що в місті "успішно відпрацювала ППО", а ціль була уражена.

"Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена.

Всім користувачам соцмереж, які намагаються показати свою обізнаність, нагадую - що про роботу ППО можна писати лише після відбою повітряної тривоги".