Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты населению

В частности, с 29 августа Национальный банк:

- впервые с начала полномасштабной войны дал возможность банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения подобной операции. Соответствующие операции будут проводиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс.грн в эквиваленте в одном банке;

- увеличил со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с дальнейшим размещением на депозит от трех месяцев.

Полный текст новости – на официальном сайте﻿ регулятора.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу 12 банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной и иностранной валюте.

Единой тенденции не было: кто-то повышал, а кто-то снижал процентные ставки. Некоторые банки и повышали, и снижали процентные ставки в зависимости от срока действия и валюты депозита.

Коминбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 17,75 до 16,75% годовых;

на 6 месяцев – с 18,75 до 17,75% годовых;

на 9 месяцев – с 18,25 до 17,75% годовых;

на 12 месяцев – с 18,75 до 18,25% годовых.

Также Коминбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 2,05 до 1,40% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 2,55 до 2,40% годовых;

на 12 месяцев – с 3,55 до 2,90% годовых.

Кроме того, Коминбанк снизил процентные ставки по депозитам в евро на на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,05 до 0,90% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 1,30 до 1,15% годовых;

на 12 месяцев – с 1,55 до 1,40% годовых.

Аккордбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 17,25 до 19% годовых;

на 6 месяцев – с 17,50 до 18,50% годовых.

Также Аккордбанк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 2 до 2,50% годовых;

на 6 и 12 месяцев – с 2 до 3% годовых.

Идея Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 17,66 до 17,33% годовых.

Таскомбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев:

на 9 месяцев – с 14,5 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с с 14 до 16% годовых.

А-Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 14,50% годовых;

на 6 месяцев – с 16,50 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16,75 до 15,75% годовых.

МТБ Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых: на 3 месяца – с 16 до 16,50% годовых; на 6 месяцев – с 15,80 до 16,30% годовых;

на 9 месяцев – с 15,50 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 15,50% годовых.

Восток Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев с 16 до 15% годовых.

Универсал Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 13 до 12% годовых;

на 6 месяцев – с 14 до 13% годовых;

на 12 месяцев – с 16 до 15% годовых.

Правекс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 17 до 16% годовых; на 6 и 9 месяцев – с 15 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 14 до 13% годовых.

ОТП Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 9 до 12% годовых; на 6 месяцев – с 12 до 12,50% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 6 до 6,50% годовых. Сенс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 17 до 16% годовых.

Прокредит Банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,25 до 1,50% годовых;

на 6 месяцев – с 1 до 1,75% годовых;

на 12 месяцев – с 0,50 до 2% годовых.

Также Прокредит Банк повысил процентные ставки в евро на 6 и 12 месяцев с 0,50 до 1% годовых.

3. Monobank тоже выпустил карту «АТБ»

Карту «АТБ» для покупки избранных товаров в сети магазинов «АТБ» со скидкой 5% начал выпускать Monobank. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил один из основателей банка Олег Гороховский. По его словам, в течение 1-2 недель карты «АТБ» от Monobank появятся на полках всех магазинов «АТБ».

Чтобы начать получать скидки, достаточно приобрести карту (стоимость 50 грн, которые возвращаются на карту после ее активации) и активировать ее через приложение. Для тех, кто уже является клиентом Monobank, достаточно купить карту в магазине «АТБ», просканировать ее, и она заменит действующую карту.

Monobank стал пятым банком (после Райфффайзен Банка, А-Банка, Укргазбанка и Ощадбанка), где можно оформить эту карту.

4. Парад кешбэков от Приватбанка.

Приватбанк запустил сразу несколько акций, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк при оплате его картой.

С 30 августа по 30 октября можно получить 5% кешбэка при расчете картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» любой международной платежной системы в категории «Дом и ремонт». Сюда относятся мебельные магазины, магазины строительных товаров и строительные гипермаркеты(например, «Эпицентр») и т.п.

Также с 30 августа по 30 октября можно получить 5% кешбэка при расчете картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» любой международной платежной системы в магазинах одежды и обуви, а также магазинах детских товаров.

С 31 августа по 30 сентября можно получить 3% кешбэка при использовании услуги «Оплата частями» от Приватбанка.

И наконец, с 1 сентября по 30 ноября для всех новых студентов, начавших получать стипендию с августа 2023 года на Карту для выплат, можно получить 5% кешбэка при оплате этой картой.

"Максимальная сумма кешбэка – 500 грн в месяц «чистыми» (или 621,12 грн до налогообложения) по каждой акции."

Чтобы принять участие в той или иной акции, нужно выбрать ее из перечня на странице﻿ акций и зарегистрироваться.