Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк пом'якшив обмеження щодо продажу безготівкової іноземної валюти населенню

Зокрема, з 29 серпня Національний банк:

- вперше з початку повномасштабної війни дав можливість банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань щодо такої операції. Відповідні операції проводитимуться за курсом, встановленим банком, у межах щомісячного ліміту у розмірі 50 тис.грн в еквіваленті в одному банку;

- збільшив зі 100 тис. грн. до 200 тис. грн. в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Повний текст новини – на офіційному сайті регулятора.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу 12 банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній та іноземній валюті.

Єдиної тенденції не було: хтось збільшував, а хтось знижував відсоткові ставки. Деякі банки і підвищували, і знижували відсоткові ставки в залежності від терміну дії та депозитної валюти.

Комінбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 17,75% до 16,75% річних;

на 6 місяців – з 18,75% до 17,75% річних;

на 9 місяців – з 18,25% до 17,75% річних;

на 12 місяців - з 18,75 до 18,25% річних.

Також Комінбанк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 2,05% до 1,40% річних;

на 6 та 9 місяців – з 2,55 до 2,40% річних;

на 12 місяців - з 3,55 до 2,90% річних.

Крім того, Комінбанк знизив процентні ставки за депозитами в євро на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,05% до 0,90% річних;

на 6 та 9 місяців – з 1,30 до 1,15% річних;

на 12 місяців - з 1,55 до 1,40% річних.

Аккордбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 17,25% до 19% річних;

на 6 місяців – із 17,50 до 18,50% річних.

Також Аккордбанк підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 2 до 2,50% річних;

на 6 та 12 місяців – з 2 до 3% річних.

Ідея Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 17,66 до 17,33% річних.

Таскомбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців:

на 9 місяців – із 14,5 до 16% річних;

на 12 місяців – з 14 до 16% річних.

А-Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 15 до 14,50% річних;

на 6 місяців – з 16,50 до 15,50% річних;

на 12 місяців - з 16,75 до 15,75% річних.

МТБ Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних: на 3 місяці – з 16 до 16,50% річних; на 6 місяців – з 15,80 до 16,30% річних;

на 9 місяців – із 15,50 до 16% річних;

на 12 місяців – із 15 до 15,50% річних.

Схід Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців з 16 до 15% річних.

Універсал Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – із 13 до 12% річних;

на 6 місяців – з 14 до 13% річних;

на 12 місяців – із 16 до 15% річних.

Правекс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 17% до 16% річних; на 6 та 9 місяців – з 15 до 14% річних;

на 12 місяців – із 14 до 13% річних.

ОТП Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 9 до 12% річних; на 6 місяців – з 12 до 12,50% річних;

на 9 та 12 місяців – з 6 до 6,50% річних. Сенс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 17 до 16% річних.

Прокредит Банк підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,25% до 1,50% річних;

на 6 місяців – з 1 до 1,75% річних;

на 12 місяців – з 0,50 до 2% річних.

Також Прокредит Банк підвищив процентні ставки в євро на 6 та 12 місяців з 0,50 до 1% річних.

3. Monobank також випустив карту "АТБ"

Карту «АТБ» для придбання обраних товарів у мережі магазинів «АТБ» зі знижкою 5% почав випускати Monobank. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив один із засновників банку Олег Гороховський. За його словами, протягом 1-2 тижнів карти АТБ від Monobank з'являться на полицях усіх магазинів АТБ.

Щоб почати отримувати знижки, достатньо придбати картку (вартість 50 грн, які повертаються на картку після її активації) та активувати її через програму. Для тих, хто вже є клієнтом Monobank, достатньо купити картку в магазині «АТБ», просканувати її, і вона замінить картку, що діє.

Monobank став п'ятим банком (після Райфффайзен Банку, А-Банку, Укргазбанку та Ощадбанку), де можна оформити цю картку.

4. Парад кешбеків від ПриватБанку.

Приватбанк запустив одразу кілька акцій, у рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек під час оплати його карткою.

З 30 серпня по 30 жовтня можна отримати 5% кешбеку при розрахунку картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» будь-якої міжнародної платіжної системи у категорії «Будинок та ремонт». Сюди належать меблеві магазини, магазини будівельних товарів та будівельні гіпермаркети (наприклад, «Епіцентр») тощо.

Також з 30 серпня по 30 жовтня можна отримати 5% кешбеку при розрахунку картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» будь-якої міжнародної платіжної системи у магазинах одягу та взуття, а також магазинах дитячих товарів.

З 31 серпня до 30 вересня можна отримати 3% кешбеку при використанні послуги «Оплата частинами» від Приватбанку.

І нарешті, з 1 вересня до 30 листопада для всіх нових студентів, які почали отримувати стипендію з серпня 2023 року на Карту для виплат, можна отримати 5% кешбеку при оплаті цією карткою.

"Максимальна сума кешбеку - 500 грн на місяць "чистими" (або 621,12 грн до оподаткування) по кожній акції."

Щоб взяти участь у тій чи іншій акції, потрібно вибрати її зі списку на сторінці акцій та зареєструватися.