Ночная атака на Одесчину: 17 беспилотников сбили, есть попадания

В ночь на 4 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками в течение 3,5 часов. Силами ПВО сбито 17 дронов, зафиксированы попадания.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Оккупанты атаковали южную часть Одесчины.

По данным ОВА, в нескольких населённых пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Также из-за попадания обломков "Шахедов" и в результате сбития возникло несколько пожаров на территории гражданских объектов. По состоянию на семь часов огонь ликвидирован.