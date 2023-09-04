Нічна атака на Одещину: 17 безпілотників збили, є влучання
У ніч на 4 вересня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками впродовж 3,5 годин. Силами ППО збито 17 дронів, зафіксовані влучання.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Окупанти атакували південну частину Одещини.
За даними ОВА, у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.
Також через потрапляння уламків "Шахедів" та внаслідок збиття виникло декілька пожеж на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано.