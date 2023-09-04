В ООН заявили, что не имеют достаточно доказательств для признания геноцида в Украине

Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не пришла к выводу, что в стране происходит геноцид, сообщает Радио Свобода.

"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине – ред.) происходит геноцид" , – заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

Члены комиссии прибыли с визитом в Киев и дали пресс-конфренцию.

По словам Эрика Мёсе, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации Конвенции о геноциде.

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. На этот момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде.

Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение согласно Конвенции должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия (для признания геноцида – ред.), которые подтверждены судебной практикой" , – отметил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

Однако он говорит, что расследование в Украине будет продолжаться. По его словам, ранее комиссия уже отмечала, что "в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

"Это одна линия, которой мы придерживаемся, и мы ее рассмотрим. Но пока выводов нет" , – добавил Эрик Мёсе.

В то же время он пояснил, что "этот вопрос не следует рассматривать отдельно от других наших выводов".

"Как вы знаете, мы обнаружили большое количество военных преступлений. Мы обнаружили, что по крайней мере по двум темам, а именно пыткам и атакам (по энергетической инфраструктуре Украины – ред.) с октября 2022 года, вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности... И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте" , – подытожил Эрик Мёсе.

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