В ООН заявили, що не мають достатньо доказів для визнання геноциду в Україні

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі не дійшла висновку, що в країні відбувається геноцид, повідомляє Радіо Свобода.

"На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – ред.) відбувається геноцид" , – заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.

Члени комісії прибули з візитом до Києва і дали пресконфренцію.

За словами Еріка Мьосе, комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На цю мить ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид.

Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови (для визнання геноциду – ред.), які підтверджені судовою практикою" , – зазначив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.

Однак він каже, що розслідування в Україні продовжуватимуть. За його словами, раніше комісія вже зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

"Це одна лінія, якої ми дотримуємося, і ми її розглянемо. Але поки висновків немає" , – додав Ерік Мьосе.

Водночас він пояснив, що "це питання не слід розглядати окремо від інших наших висновків".

"Як ви знаєте, ми виявили велику кількість воєнних злочинів. Ми виявили, що принаймні щодо двох тем, а саме тортур і атак (по енергетичній інфраструктурі України – ред.) з жовтня 2022 року, питання полягає в тому, чи слід розглядати їх як злочини проти людяності...І ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті" , – підсумував Ерік Мьосе.

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