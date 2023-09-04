Как решения НБУ повлияют на курс доллара

Вечером 28 августа на сайте Национального банка было опубликовано﻿ сообщение о смягчении требований к покупке безналичной валюты гражданами Украины. С 29 августа Национальный банк впервые с начала полномасштабной войны дал возможность коммерческим банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения подобной операции. Был установлен ежемесячный лимит на подобные операции в размере 50 тыс. грн на один банк.

Кроме того, Нацбанк увеличил со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с дальнейшим размещением на депозит от трех месяцев. Целью подобного решения было снизить нагрузку на обменные пункты и интерес к покупке наличной валюты путем переориентации банковских клиентов на покупку валюты безналичной.

Первая реакция на решение НБУ была крайне позитивной. Ценник на продажу наличного «американца» опять начал снижаться. Так, если неделю назад в столице доллар продавали по 38,10 гривен, то сегодня (в понедельник 4 сентября) – уже по 37,70 гривен, т.е. на 40 копеек дешевле.

Следует понимать, что снизив нагрузку на наличный рынок, Национальный банк одновременно увеличил давление на межбанковский валютный рынок. Ведь чтобы закрыть потребности в безналичной валюте, банки будут вынуждены выйти с покупкой на межбанк, что вызовет не только рост общего объема операций, но и величины интервенций НБУ.

Чтобы частично снять с себя нагрузку, регулятор выступил с требованием повысить нормативы резервирования для банков. Так, с 11 сентября норма резервирования по срочным вкладам и вкладам юрлиц в национальной валюте составит 10%, а в иностранной – 20%. Банкам придется дополнительно высвободить до 50 млрд гривен своих активов для выполнения данного норматива резервирования. Нацбанк рассчитывает, что частично банки закроют этот норматив, продавая безналичную валюту из своих запасов.

Тем временем объемы операций на межбанковском валютном рынке пошли вверх: за 4 дня – 28-31 августа – они составили 697,36 млн долларов, что на 120,2 млн долларов больше, чем неделей ранее. Объем недельных интервенций НБУ также вырос на 48,17 млн до 638,32 млн долларов.

Инициативы НБУ, предпринимаемые им на валютном рынке, могут быть предвестниками более серьезных предстоящих изменений. Зарегулированный и зажатый в тиски валютный рынок Украины уже не в состоянии обеспечить нормальное функционирование экономики. И это отлично понимают в здании на Институтской, 9. Первой «ласточкой» стало снижение учетной ставки на заседании в июле. Следующее заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 14 сентября, и на нем учетную ставку снова могут понизить – примерно, еще на 1-2%.

Что будет с долларом?

Позитивный эффект от решений НБУ еще не отработан полностью. Конечно, возможность покупать валюту онлайн снимает потребность в небольших суммах, которые украинцы раньше покупали в розничных обменках. Однако самой валюты в стране больше от этого не станет. А Национальному банку придется с каждой неделей наращивать объем своих интервенций, «спасая» коммерческие банки.

Аналитики портала «Курс Украины» считают, что подобные действия регулятора являются частью подготовки к отмене фиксированного официального курса и переходу к свободному курсообразованию – такому, как было до 24 февраля 2022 года. Как быстро это произойдет, пока сказать сложно. Но нельзя исключить, что это случится еще до конца 2023 года.

Пока же наличный доллар в условиях снижения спроса переместился в диапазон 37,50-38,20 гривен, в котором он и будет находиться ближайшую неделю.