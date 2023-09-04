Як рішення НБУ вплинуть на курс долара

Увечері 28 серпня на сайті Національного банку було опубліковано повідомлення про пом'якшення вимог щодо купівлі безготівкової валюти громадянами України. З 29 серпня Національний банк уперше з початку повномасштабної війни дав можливість комерційним банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань щодо такої операції. Було встановлено щомісячний ліміт на подібні операції у розмірі 50 тис. грн на один банк.

Крім того, Нацбанк збільшив зі 100 тис. грн до 200 тис. грн щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. Метою такого рішення було знизити навантаження на обмінні пункти та інтерес до купівлі готівкової валюти шляхом переорієнтації банківських клієнтів на купівлю безготівкової валюти.

Перша реакція на рішення НБУ була вкрай позитивною. Цінник на продаж готівкового «американця» знову почав знижуватись. Тож якщо тиждень тому у столиці долар продавали по 38,10 гривень, то сьогодні (у понеділок 4 вересня) – вже по 37,70 гривень, тобто. на 40 копійок дешевше.

Слід розуміти, що, знизивши навантаження на готівковий ринок, Національний банк одночасно збільшив тиск на міжбанківський валютний ринок. Адже, щоб закрити потреби у безготівковій валюті, банки будуть змушені вийти з покупкою на міжбанк, що викличе не лише зростання загального обсягу операцій, а й величини інтервенцій НБУ.

Щоб частково зняти навантаження, регулятор виступив з вимогою підвищити нормативи резервування для банків. Так, з 11 вересня норма резервування за строковими вкладами та вкладами юросіб у національній валюті становитиме 10%, а в іноземній – 20%. Банкам доведеться додатково вивільнити до 50 млрд гривень своїх активів для виконання цього нормативу резервування. Нацбанк розраховує, що частково банки закриють цей норматив, продаючи безготівкову валюту зі своїх запасів.

Тим часом обсяги операцій на міжбанківському валютному ринку пішли вгору: за 4 дні – 28-31 серпня – вони склали 697,36 млн доларів, що на 120,2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше. Обсяг тижневих інтервенцій НБУ також зріс на 48,17 млн до 638,32 млн доларів.

Ініціативи НБУ, які вони роблять на валютному ринку, можуть бути провісниками більш серйозних майбутніх змін. Зарегульований та затиснутий у лещата валютний ринок України вже не в змозі забезпечити нормальне функціонування економіки. І це чудово розуміють у будівлі на Інститутській, 9. Першою «ластівкою» стало зниження облікової ставки на засіданні у липні. Наступне засідання Правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 14 вересня, і на ньому облікову ставку знову можуть знизити приблизно ще на 1-2%.

Що буде із доларом?

Позитивний ефект від рішень НБУ ще не повністю відпрацьовано. Звичайно, можливість купувати валюту онлайн знімає потребу у невеликих сумах, які українці раніше купували у роздрібних обмінках. Однак самої валюти у країні більше від цього не стане. А Національному банку доведеться з кожним тижнем нарощувати обсяг своїх інтервенцій, рятуючи комерційні банки.

Аналітики порталу «Курс України» вважають, що подібні дії регулятора є частиною підготовки до скасування фіксованого офіційного курсу та переходу до вільного курсоутворення – такого, як було до 24 лютого 2022 року. Як швидко це станеться, поки що сказати складно. Але не можна виключити, що це станеться ще до кінця 2023 року.

Наразі ж готівковий долар в умовах зниження попиту перемістився в діапазон 37,50-38,20 гривень, в якому він і перебуватиме найближчого тижня.