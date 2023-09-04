Украина завершила ликвидацию последствий после теракта на Каховской ГЭС, при этом удалось избежать вспышек инфекционных болезней, в частности холеры, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Благодаря слаженной работе специалистов Центров контроля и профилактики болезней и медиков, экстренных служб и оперативному обмену информацией с органами местного самоуправления и потому, что люди прислушались к ограничениям и рекомендациям, удалось избежать вспышек инфекционных болезней" , - отметил Кузин.

По словам главного санврача, на пострадавших территориях было развернуто три инфекционных хаба. Более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру - холеры не выявлено ни в одном случае.

В целом, если в первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС по бактериологическим показателям несоответствие санитарным нормам достигало 35%, сейчас уровень загрязнения водоемов снизился до отклонения до 10% в отдельных точках мониторинга.

Мониторинг морской и речной воды из поверхностных водоемов будет продолжаться и в дальнейшем.

"В случае фиксации отклонений или несоответствия санитарно-гигиеническим нормам Центры контроля и профилактики болезней будут информировать органы местного самоуправления и общины о возможных рисках" , - сообщил Кузин.

Также, с июля на территориях пострадавших общин, где вода полностью отступила, а земля подсохла, специалисты исследовали более 100 проб почвы на территориях Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся затоплению.

Напоминаем:

После разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало почти 900 тысяч населения.

Почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде, для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации было доставлено 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Сразу после теракта на Каховской ГЭС на территории Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей на базе центров контроля и профилактики болезней было сформировано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы.

Центры контроля и профилактики болезней выдали 237 тысяч таблеток для обеззараживания питьевой воды для населения и для предприятий водоснабжения и объектов критической инфраструктуры.

Начиная с 6 июня специалисты Центров контроля и профилактики болезней во время подворных обходов и работы с населением провели более 80 тысяч разъяснительных бесед с населением об опасности и профилактике инфекционных заболеваний и раздали более 211 тысяч разъяснительных инструкций-памяток.