Україна завершила ліквідацію наслідків після теракту на Каховській ГЕС, при цьому вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб, зокрема холери, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Завдяки злагодженій роботі спеціалістів Центрів контролю та профілактики хвороб та медиків, екстрених служб та оперативному обміну інформацією з органами місцевого самоврядування і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб" , - зазначив Кузін.

За словами головного санлікаря, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби. Більш ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру — холери не виявлено в жодному випадку.

Загалом, якщо у перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках моніторингу.

Моніторинг морської та річкової води з поверхневих водойм продовжуватиметься й надалі.

"У разі фіксації відхилень чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам Центри контролю та профілактики хвороб інформуватимуть органи місцевого самоврядування та громади щодо можливих ризиків" , - повідомив Кузін.

Також, з липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення.

Нагадуємо:

Після руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживало майже 900 тисяч населення.

Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води, для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації було доставлено 148 тисяч тонн питної й технічної води.

Одразу після теракту на Каховській ГЕС на території Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей на базі центрів контролю та профілактики хвороб було сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози.

Центри контролю та профілактики хвороб видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води для населення та для підприємств водопостачання й об’єктів критичної інфраструктури.

Починаючи з 6 червня спеціалісти Центрів контролю та профілактики хвороб під час подвірних обходів та роботи з населенням провели понад 80 тисяч роз’яснювальних бесід з населенням щодо небезпеки та профілактики інфекційних захворювань та роздали більше ніж 211 тисяч роз’яснювальних інструкцій-пам’яток.