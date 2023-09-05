В разведке Британии оценили подготовку РФ к "выборам" на оккупированных территориях

Британская разведка утверждает, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины путинская "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что российские власти в оккупированных частях Украины планируют на 8-10 сентября проведение там "выборов" – параллельно с выборами на территории РФ. Голосование уже началось в Мариуполе и в части Запорожской области.

"Хотя идентифицированы более 1000 кандидатов есть нехватка квалифицированных и опытных. Отсутствуют также независимые кандидаты, которые не являются членами прокремлевских партий, что указывает на то, что это не будут свободные или честные выборы" , – говорится в обзоре.

Украинский центр национального сопротивления также утверждает, что оккупационные администрации значительно преувеличили количество избирателей в списках.