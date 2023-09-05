У розвідці Британії оцінили підготовку РФ до "виборів" на окупованих територіях

Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зазначається, що російська влада в окупованих частинах України планує на 8-10 вересня проведення там "виборів" – паралельно з виборами на території РФ. Голосування вже почалося в Маріуполі і в частині Запорізької області.

"Хоча ідентифіковані понад 1000 кандидатів є брак кваліфікованих і досвідчених серед них. Відсутні також незалежні кандидати, які не є членами прокремлівських партій, що вказує на те, що це не будуть вільні чи чесні вибори" , – йдеться в огляді.

Український центр національного спротиву також стверджує, що окупаційні адміністрації значно перебільшили кількість виборців у списках.