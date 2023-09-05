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У розвідці Британії оцінили підготовку РФ до "виборів" на окупованих територіях

У розвідці Британії оцінили підготовку РФ до "виборів" на окупованих територіях
Фото: duma.gov.ru

Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зазначається, що російська влада в окупованих частинах України планує на 8-10 вересня проведення там "виборів" – паралельно з виборами на території РФ. Голосування вже почалося в Маріуполі і в частині Запорізької області.

"Хоча ідентифіковані понад 1000 кандидатів є брак кваліфікованих і досвідчених серед них. Відсутні також незалежні кандидати, які не є членами прокремлівських партій, що вказує на те, що це не будуть вільні чи чесні вибори", – йдеться в огляді.

Український центр національного спротиву також стверджує, що окупаційні адміністрації значно перебільшили кількість виборців у списках.

"Кремлівські опитування свідчать, що "Єдина Росія", домінантна в РФ, набере 80% голосів в чотирьох окупованих регіонах. "Єдина Росія" з високою ймовірністю забезпечить собі більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля над окупованими регіонами", – йдеться в огляді.

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