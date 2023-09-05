СБУ сообщила о подозрении олигарху Фридману за финансирование войны

Служба безопасности объявила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Спецслужба задокументировала его причастность к финансированию войны против Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ он вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора. Среди них – производящий патроны Тульский патронный завод, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов российской армии.

"Для финансирования захватнических "проектов" Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

Также он задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России", поставляемой оккупантам на передовую" , - говорится в сообщении.

СБУ утверждает, что Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих против Украины.

Кроме того, страховые компании олигарха взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье русских военных на фронте.

Служба безопасности отмечает, что Фридман "обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе РФ мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины".

Фридману сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Олигарху грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В настоящее время он находится за границей. Украинский журналист Михаил Ткач обнаружил Фридмана в Лондоне.