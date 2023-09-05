СБУ повідомила про підозру олігарху Фрідману за фінансування війни

Служба безпеки оголосила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Спецслужба задокументувала його причетність до фінансування війни проти України.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ він вклав близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора. Серед них – Тульський патронний завод, який виробляє набої, а також Уральський оптико-механічний завод імені Яламова, де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів російської армії.

"Для фінансування загарбницьких "проєктів" Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "Армия России", яка постачається окупантам на передову" , – йдеться в повідомленні.

СБУ стверджує, що Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України.

Крім того, страхові компанії олігарха взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських військових на фронті.

Служба безпеки зазначає, що Фрідман "забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України".

Фрідману повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою.

Олігарху загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі він перебуває за кордоном. Український журналіст Михайло Ткач знайшов Фрідмана у Лондоні.