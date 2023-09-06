В Киевской области из-за обломков ракеты был пожар на предприятии

6 сентября был ликвидирован пожар на территории торгового предприятия в Киевской области, возникший из-за падения обломков вражеской ракеты.﻿﻿ Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сообщает Украинская правда.

По информации спасателей жертв и пострадавших нет.

Ракетная атака на Киев в ночь на 6 сентября была комбинированной – враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55 и ракеты другого типа, вероятно баллистические.

Всех ракеты уничтожила противовоздушная оборона.