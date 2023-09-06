На Київщині через уламки ракети була пожежа на підприємстві

6 вересня було ліквідовано пожежу на території торговельного підприємства в Київській області, що виникла через падіння уламків ворожої ракети. Про це заявили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, повідомляє Українська правда.

За інформацією рятувальників жертв та постраждалих немає.

Ракетна атака на Київ у ніч на 6 вересня була комбінованою – ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55 та ракети іншого типу, ймовірно балістичні.

Усі ракети знищила протиповітряна оборона.