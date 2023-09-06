Россияне заменили поврежденный пролет на Крымском мосту

На Керченском мосту установили новый пролет вместо поврежденного в результате взрывов 17 июля. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные "Радио Свобода", сообщает Крым Реалии.

Журналисты выявили установку пролета, сравнив спутниковые снимки сервиса Planet.com за 3 и 5 сентября. Ранее к югу от моста были установлены баржи, которые, как предполагается, послужат основой для заграждения, призванного предотвратить подобные атаки в будущем.

Напомним, утром 17 июля российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение на Керченском (Крымском) мосту остановлено. По его словам, произошло «чрезвычайное происшествие» в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края РФ.

В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на пролетах моста. Пророссийский блогер Александр Талипов писал о двух взрывах – в 3:04 и в 3:20. Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о гибели в результате взрывов семейной пары.

Украинские СМИ сообщали, что повреждение Крымского моста 17 июля является спецоперацией Военно-морских сил Вооруженных сил и Службы безопасности Украины.

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