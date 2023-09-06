Росіяни замінили пошкоджений проліт на Кримському мосту

На Керченському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого внаслідок вибухів 17 липня. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані "Радіо Свобода", повідомляє Крим Реалії.

Журналісти виявили встановлення прольоту, порівнявши супутникові знімки сервісу Planet.com за 3 і 5 вересня. Раніше на південь від мосту були встановлені баржі, які, як передбачається, стануть основою для загородження, покликаного запобігти подібним атакам у майбутньому.

Нагадаємо, вранці 17 липня російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух на Керченському (Кримському) мосту зупинено. За його словами, сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю РФ.

У Мінтрансі РФ повідомили про пошкодження дорожнього полотна на прольотах моста. Проросійський блогер Олександр Таліпов написав про два вибухи – о 3:04 та о 3:20. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про загибель унаслідок вибухів сімейної пари.

Українські ЗМІ повідомляли, що пошкодження Кримського мосту 17 липня є спецоперацією Військово-морських сил Збройних Сил та Служби безпеки України.

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