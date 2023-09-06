Суд ЕС отказался отменять санкции против российских олигархов

Суд ЕС отказал российским олигархам Геннадию Тимченко, Михаилу Гуцериеву, Тиграну Худавердяну и Александру Шульгину в отмене санкций. Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

Российские олигархи пытались через суд снять санкции, введенные против них в ЕС в связи с развязанной президентом России Владимиром Путиным войной против Украины.

"Все другие дела, связанные с санкциями ЕС (визовые запреты и замораживание активов) против России и Беларуси, включая Тимченко, Шульгина, Худавердяна и Гуцериева, также были отклонены. Это означает, что правовые основания для санкций со стороны ЕС остаются крепкими" , – написал он в Twitter.

Российское агентство "ТАСС" со ссылкой на представителя Суда ЕС также сообщило об отклонении жалоб на санкции российских бизнесменов Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна. О Шульгине в сообщении "ТАСС" не упоминается.

Ранее Суд ЕС сообщил, что отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза.