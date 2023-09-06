Суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти російських олігархів

Суд ЄС відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку, Михаїлу Гуцерієву, Тиграну Худавердяну і Александру Шульгіну у скасуванні санкцій.﻿ Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

Російські олігархи намагалися через суд зняти санкції, запроваджені проти них у ЄС у зв'язку з розв'язаною президентом Росії Владіміром Путіним війною проти України.

"Усі інші справи, пов'язані з санкціями ЄС (візові заборони та заморожування активів) проти Росії та Білорусі, включаючи Тимченка, Шульгіна, Худавердяна та Гуцерієва, також були відхилені. Це означає, що правові підстави для санкцій з боку ЄС залишаються міцними" , – написав він у Twitter.

Російське агентство "ТАСС" з посиланням на представника Суду ЄС також повідомило про відхилення скарг на санкції російських бізнесменів Дмитрія Пумпянського, Геннадія Тимченка, Михаїла Гуцерієва і Тиграна Худавердяна. Про Шульгіна в повідомленні "ТАСС" не згадано.

Раніше Суд ЄС повідомив, що відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу.