Суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти російських олігархів
Суд ЄС відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку, Михаїлу Гуцерієву, Тиграну Худавердяну і Александру Шульгіну у скасуванні санкцій. Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.
Російські олігархи намагалися через суд зняти санкції, запроваджені проти них у ЄС у зв'язку з розв'язаною президентом Росії Владіміром Путіним війною проти України.
"Усі інші справи, пов'язані з санкціями ЄС (візові заборони та заморожування активів) проти Росії та Білорусі, включаючи Тимченка, Шульгіна, Худавердяна та Гуцерієва, також були відхилені. Це означає, що правові підстави для санкцій з боку ЄС залишаються міцними", – написав він у Twitter.
Російське агентство "ТАСС" з посиланням на представника Суду ЄС також повідомило про відхилення скарг на санкції російських бізнесменів Дмитрія Пумпянського, Геннадія Тимченка, Михаїла Гуцерієва і Тиграна Худавердяна. Про Шульгіна в повідомленні "ТАСС" не згадано.
Раніше Суд ЄС повідомив, що відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу.
"Хоча Дмитрій Пумпянський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний у секторах економіки, які становлять значне джерело доходів для уряду Російської Федерації", – заявив суд.