В четырех областях задержали топ-таможенников – СБУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении новых коррупционных схем на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях. Кроме того, на коррупции разоблачили чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, сообщает Лига.Финансы.

Правоохранители задержали четырех таможенников , а чиновнице из налоговой уже сообщили о подозрении.

По данным следствия, руководительница одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала $5000 у местного предпринимателя. Взамен обещала возобновить его хозяйственную деятельность, несмотря на риски в отчетной документации.

Фото: СБУ

По материалам СБУ ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Задержанные таможенники, как утверждает СБУ, за взятки помогали бизнесменам ввозить товары по ускоренной процедуре, а также обходить обязательные импортные платежи.

В Одессе задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который занижал для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления.

"Ежемесячно чиновник проводил через схему почти 100 товарных контейнеров, каждый из которых оценивал в $500", – заявила СБУ.

Во Львове правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец". СБУ утверждает, что он требовал деньги за беспрепятственное таможенное оформление международных отправлений, а в случае отказа угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков прохождения таможенного контроля.

Фото: СБУ

В Житомире задержаны руководитель местной таможни и ее подчиненный – начальник отдела контроля таможенной стоимости. Эти чиновники якобы регулярно получали взятки от предпринимателей за беспрепятственный ввоз иностранных товаров в Украину.