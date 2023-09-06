У чотирьох областях затримали топ-митників – СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття нових корупційних схем на Одеській, Львівській та Житомирській митницях. Крім того, на корупції викрили чиновницю Державної податкової служби в Одеській області, повідомляє Ліга.Фінанси.

Правоохоронці затримали чотирьох митників, а чиновниці з податкової вже повідомили про підозру.

За даними слідства, керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала $5000 у місцевого підприємця. Натомість обіцяла відновити його господарську діяльність, попри ризики у звітній документації.

Фото: СБУ

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Затримані митники, як стверджує СБУ, за хабарі допомагали бізнесменам ввозити товари за прискореною процедурою, а також обходити обов’язкові імпортні платежі.

За даними слідства, керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала $5000 у місцевого підприємця. Натомість обіцяла відновити його господарську діяльність, попри ризики у звітній документації.

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Затримані митники, як стверджує СБУ, за хабарі допомагали бізнесменам ввозити товари за прискореною процедурою, а також обходити обов’язкові імпортні платежі.

У Львові правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста "Краківець". СБУ стверджує, що він вимагав гроші за безперешкодне митне оформлення міжнародних відправлень, а в разі відмови погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

Фото: СБУ

У Житомирі затримали керівницю місцевої митниці та її підлеглого – начальника відділу контролю митної вартості. Ці чиновники начебто регулярно одержували хабарі від підприємців за безперешкодне ввезення іноземних товарів в Україну.