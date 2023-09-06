В Минобороны Литвы заявили о сокращении количества "вагнеровцев" в Беларуси

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о сокращении численности войск группы Вагнера в Беларуси, сообщает Европейская правда.

По его словам, сейчас в Беларуси совсем другая ситуация с "вагнеровцами", чем была три недели назад.

"Я могу лишь отметить из открытых источников, что происходит динамичное уменьшение (группы Вагнера. – Ред.). Они распадаются, переезжают на другие территории, кто-то едет в отпуск в РФ. Или "в отпуск" – то есть их вербуют другие военные компании" , – сказал Анушаускас.

В начале августа Литва и Польша заявили, что в Беларуси находится около четырех тысяч "вагнеровцев", часть из которых – близко к границе. Они переехали в Беларусь после неудачного мятежа в РФ.