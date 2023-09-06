У Міноборони Литви заявили про скорочення кількості "вагнерівців" у Білорусі

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про скорочення чисельності військ групи Вагнера в Білорусі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, наразі в Білорусі зовсім інша ситуація з "вагнерівцями", ніж була три тижні тому.

"Я можу лише зазначити з відкритих джерел, що відбувається динамічне зменшення (групи Вагнера. – Ред.). Вони розпадаються, переїжджають на інші території, хтось їде у відпустку до РФ. Або "у відпустку" – тобто їх вербують інші військові компанії" , – сказав Анушаускас.

На початку серпня Литва і Польща заявили, що в Білорусі перебуває близько чотирьох тисяч "вагнерівців", частина з яких – близько до кордону. Вони переїхали до Білорусі після невдалого заколоту у РФ.