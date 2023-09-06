Спасательная операция в Константиновке завершена: число жертв возросло

Спасательная операция в Константиновке Донецкой области после удара российских войск по местному рынку завершена. Число жертв трагедии возросло до 17 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российских обстрелов 17 человек погибли и 32 получили ранения" , — говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября около 14:00 россияне атаковали Константиновку Донецкой области. Сообщалось о 16 погибших, в том числе и ребенке, и о 31 пострадавшем.

Сегодня отмечается 80-я годовщина освобождения Константиновки от нацистских захватчиков.